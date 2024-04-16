كأس آسيا تحت 23 عاماً.. السعودية تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بلقاء طاجيكستان

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يبدأ منتخب السعودية حملة الدفاع عن اللقب عندما يلتقي مع طاجيكستان، يوم الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، الثلاثاء، أيضاً العراق مع تايلاند على ستاد الجنوب في الوكرة.

وأعرب سعد الشهري مدرب منتخب السعودية عن أمله في تحقيق بداية جيدة في المباراة الأولى، وقال: أنا سعيد بالتواجد للمرة الثالثة في هذه البطولة، والمنتخب السعودي جاهز وعلى قدر المسؤولية، ونأمل أن نقدم بطولة تنافسية جيدة، ننجح من خلالها في الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وأوضح: النسخة الماضية من البطولة كانت أصعب نوعاً ما، لأن المنافسة كانت مركزة على الفوز باللقب، ولكن الآن فإن طموحات الفرق ستكون في الأساس مركزة على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وأردف بالقول: الظروف مختلفة بالنسبة لنا عن النسخة الماضية، حيث أن اللاعبين تغيروا في الفريق مقارنة بالنسخة الماضية، ولكن نحن نتطلع لأن نحقق بداية جيدة أمام طاجيكستان ثم سوف ننظر كيف تسير الأمور.

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة إفريقيا.