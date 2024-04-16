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بالمر جاكسون تشيلسي
جاكسون ومادويكي تشاجرا على تنفيذ ركلة الجزاء

مدرب تشيلسي "غاضب" بعد شجار لاعبيه داخل الملعب

لندن - رويترز
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كان ينبغي على ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي أن يكون سعيدا بعد فوز فريقه الساحق 6-صفر على إيفرتون الاثنين، لكن بدلا من الاحتفال برباعية كول بالمر وأدائه الرائع شعر بالغضب من شجار لاعبيه على أرض الملعب.

وتقدم تشيلسي 4-صفر بعد ثلاثية بالمر في الشوط الأول وهدف نيكولاس جاكسون عندما حصل الفريق على ركلة جزاء إثر عرقلة نوني مادويكي في المباراة التي أقيمت الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج.

بالمر ممتن لتشيلسي على منحه فرصة اللعب رياضة بالمر ممتن لتشيلسي على منحه فرصة اللعب



ودخل جاكسون ومادويكي في شجار على الكرة بينما كان ينتظر الحكم قرار تقنية الفيديو، فيما كان بالمر المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء يقف بجانبهما في حيرة من أمره.

وفي النهاية اضطر القائد كونور غالاغر للتدخل وإبعاد الثنائي ومنح الكرة إلى بالمر الذي نفذ الركلة بنجاح ليسجل تاسع أهدافه من تسع ركلات جزاء في الدوري.

وقال بوكيتينو للصحفيين: اللاعبون يعرفون أن بالمر صاحب الترتيب الأول في تنفيذ ركلات الجزاء. أنا منزعج للغاية من الموقف والصورة التي أرسلناها إلى كل دولة تشاهدنا - أريد الاعتذار.

وأتبع: لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة، ومن العار الحديث عن ذلك بعد هذه المباراة التي لا تصدق. يحتاج اللاعبون إلى إظهار تعطشهم للتسجيل ولكن ليس بهذا الموقف. لن أقبل هذا مرة أخرى. أعد بذلك.

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