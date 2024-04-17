أهلي جدة يرفض تأجيل مباراة الهلال.. ويصف القرار بـ"التعسفي"
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رفض أهلي جدة قرار إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي والمتضمن تأجيل مباراته مع الهلال إلى السادس من مايو، متمسكاً في الوقت ذاته بوقت إقامتها يوم العشرين من أبريل الجاري.
وأجلت إدارة المسابقات مباراة أهلي جدة والهلال من يوم 19 أبريل إلى السادس من مايو، بسبب تأخير إقامة مباراة الثاني مع مضيفه العين الإماراتي يوماً واحداً إثر الظروف الجوية.
وقال الأهلي في بيان: نؤكد رفضنا للقرار ونستغرب تأجيل المباراة إلى السادس من مايو، ونتمسك بإقامتها في موعدها المحدد مسبقاً، لأن هذا القرار فردي ولم يكن لنا أي رأي فيه بصفة رسمية وتأجيله إلى هذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص في الدوري.
وختم: قرار إدارة المسابقات تعسفي، ونطلب تطبيق القانون على الجميع بمنح كل نادٍ يومي راحة وهو ما يعني تأجيل المباراة إلى 20 أبريل، وذلك وفقاً للائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي.
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