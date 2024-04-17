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أولسان يفوز على يوكوهاما في ذهاب نصف نهائي "آسيا"

سول - د ب أ
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فاز نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على ضيفه يوكوهاما إف مارينوس الياباني 1 - صفر في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء على ستاد أولسان مونسو في أولسان، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين أولسان هيونداي بالفضل في هذا الفوز للاعبه لي دونغ جيونغ الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وتجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 24 أبريل، وذلك على ستاد يوكوهاما الدولي في يوكوهاما.

وتقام المواجهة الثانية في ذهاب الدور قبل النهائي في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث يلتقي العين الإماراتي مع ضيفه الهلال السعودي على ستاد هزاع بن زايد في العين.

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