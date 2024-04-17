الأربعاء.. انطلاق كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في الرياض

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تنطلق في الرياض الأربعاء النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على مدى أربعة أيام بمشاركة 51 فارس وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة من بينهم الفرسان المصنفون الستة الأوائل على التوالي في قائمة التنصيف العالمي في قفز الحواجز.



وتستهل فعاليات اليوم الأول بإقامة شوط الجائزة الكبرى في الترويض يليه شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر)، على أن تتختم بفقرة استعراضية للجماهير يقدمها الإسباني سانتي سيرا.



وتشهد النسخة الحالية زيادة استثنائية في الجوائز المالية للأبطال المتوجين هي الأكبر في تاريخ البطولة تصل إلى 2.6 مليون يورو.



وتضم قائمة الفرسان في قفز الحواجز 34 فارساً وفارسة يمثلون 17 دولة في مقدمتهم السويدي هنريك فون إيكيرمان حامل اللقب، الألمانية أيزابيل ويرث، السويسري ستيف غيردا، والفرنسيان جوليان إبايلارد، وكينت فارينغتون إضافة للسعوديين رمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبد الله الشربتلي.



كما تضم قائمة الفرسان في الترويض 17 فارساً وفارسة يمثلون 12 دولة، في مقدمتهم الثلاثي الألماني: إيزابيل فيرث، وماتياس راث، ورافائيل نيتز، والثلاثي الأميركي بنجامين إبلينغ وكيفن كوهمان وآنا ماريك.