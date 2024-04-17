اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
907ec806-3d68-4687-8eef-4ed3dc3db47d
جوائز البطولة تبلغ 2.6 مليون يورو

الأربعاء.. انطلاق كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في الرياض

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تنطلق في الرياض الأربعاء النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على مدى أربعة أيام بمشاركة 51 فارس وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دولة من بينهم الفرسان المصنفون الستة الأوائل على التوالي في قائمة التنصيف العالمي في قفز الحواجز.

وتستهل فعاليات اليوم الأول بإقامة شوط الجائزة الكبرى في الترويض يليه شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر)، على أن تتختم بفقرة استعراضية للجماهير يقدمها الإسباني سانتي سيرا.

وتشهد النسخة الحالية زيادة استثنائية في الجوائز المالية للأبطال المتوجين هي الأكبر في تاريخ البطولة تصل إلى 2.6 مليون يورو.

وتضم قائمة الفرسان في قفز الحواجز 34 فارساً وفارسة يمثلون 17 دولة في مقدمتهم السويدي هنريك فون إيكيرمان حامل اللقب، الألمانية أيزابيل ويرث، السويسري ستيف غيردا، والفرنسيان جوليان إبايلارد، وكينت فارينغتون إضافة للسعوديين رمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبد الله الشربتلي.

كما تضم قائمة الفرسان في الترويض 17 فارساً وفارسة يمثلون 12 دولة، في مقدمتهم الثلاثي الألماني: إيزابيل فيرث، وماتياس راث، ورافائيل نيتز، والثلاثي الأميركي بنجامين إبلينغ وكيفن كوهمان وآنا ماريك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط