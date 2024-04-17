الأسطورة ليبرون جيمس يقود فريق "الأحلام" في الألومبياد

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أكد اتحاد كرة السلة الأميركي أن الأسطورة ليبرون جيمس الهداف التاريخي لدوري المحترفين وجويل إمبيد الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم سيقودان "فريق الأحلام" الأميركي في أولمبياد باريس بين يوليو وأغسطس من العام الجاري.

وسينضم لجيمس، الذي فاز بميداليتين ذهبيتين بالإضافة لميدالية برونزية لكنه غاب عن آخر دورتين أولمبيتين، زميله في لوس انجليس ليكرز أنتوني ديفيز وكيفن دورانت لاعب فينكس صنز الفائز بثلاث ذهبيات أولمبية وستيفن كري لاعب غولدن ستيت وريورز.



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وانضم للتشكيلة أيضا بام أديبايو (ميامي هيت) وديفن بوكر (صنز)وأنتوني إدواردز (مينيسوتا تيمبروولفز) وتريسي هاليبيرتون (إنديانا بيسرز) وجرو هوليداي (بوسطن سيلتيكس) وكوهي ليونارد (لوس انجليسكليبرز) وجيسون تيتوم (بوسطن سيلتيكس).

وكان كل أعضاء تشكيلة (فريق الأحلام) المشاركة في باريس ضمن مباراة كل النجوم وتتضمن أربعة لاعبين فازوا بجائزة أفضل لاعب في الموسم وستة لاعبين حققوا اللقب الدوري من قبل.

وقال جرانت هيل مدير فريق السلة الأميركي في بيان: أنا ممتن لالتزام هؤلاء اللاعبين بتمثيل فريق السلة. أميركا موطن بعض أفضل لاعبي السلة في العالم وأنا أقدر الرغبة الكبيرة في الانضمام للتشكيلة، نكن احتراما كبيرا لمستوى المنافسة الذي سنواجهه هذا الصيف. الأولمبياد تعد قمة الرياضة والعالم سيشاهد أمريكا حين سنلعب في أقوى مسابقة لكرة السلة في التاريخ.

وتلعب أميركا في المجموعة الثالثة مع صربيا وجنوب السودان والفائز من ملحق الأولمبياد المقام في بورتو ريكو في الثالث من أغسطس .