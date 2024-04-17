اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مالكوم العين الهلال
مباراة الإياب ستقام الأسبوع المقبل

العين يهزم الهلال برباعية ويوقف سلسلته التاريخية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أوقف العين الإماراتي سلسلة الانتصارات التاريخية لضيفه الهلال السعودي بعدما هزمه 4-2 يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بمباراة كان بطلها المغربي سفيان رحيمي بعد تسجيله "هاتريك" لأصحاب الأرض.

وسجل رحيمي ثلاثيته خلال 32 دقيقة بعدما افتتح أهدافه في الدقيقة السادسة، وأحرز الثاني والثالث من علامة الجزاء في الدقيقتين 26 و38.

وفي الشوط الثاني قلص مالكوم الفارق للهلال في الدقيقة 49، لكن العين عاد للتقدم بعدما تسبب رحيمي بركلة جزاء سجلها الباراغوياني كاكو في الدقيقة 56.

مرمى الهلال يستقبل ثاني "هاتريك" في مسيرة رحيمي رياضة مرمى الهلال يستقبل ثاني "هاتريك" في مسيرة رحيمي



وفي الدقيقة 78 قلص سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة، وتتوقف سلسلة الهلال التاريخية عند 34 انتصاراً.

وتلعب مباراة الإياب في الرياض الأسبوع المقبل.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط