العين يهزم الهلال برباعية ويوقف سلسلته التاريخية

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أوقف العين الإماراتي سلسلة الانتصارات التاريخية لضيفه الهلال السعودي بعدما هزمه 4-2 يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بمباراة كان بطلها المغربي سفيان رحيمي بعد تسجيله "هاتريك" لأصحاب الأرض.



وسجل رحيمي ثلاثيته خلال 32 دقيقة بعدما افتتح أهدافه في الدقيقة السادسة، وأحرز الثاني والثالث من علامة الجزاء في الدقيقتين 26 و38.



وفي الشوط الثاني قلص مالكوم الفارق للهلال في الدقيقة 49، لكن العين عاد للتقدم بعدما تسبب رحيمي بركلة جزاء سجلها الباراغوياني كاكو في الدقيقة 56.







وفي الدقيقة 78 قلص سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة، وتتوقف سلسلة الهلال التاريخية عند 34 انتصاراً.



وتلعب مباراة الإياب في الرياض الأسبوع المقبل.

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