الهلال يخسر بالأربعة لأول مرة منذ مواجهة الأهلي

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أعاد نادي العين الإماراتي ذكريات الخسارة برباعية للهلال بعدما هزمه 4-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء.

وتقدم العين بثلاثية نظيفة في الشوط الأول كان بطلها المغربي سفيان رحيمي الذي سجلها كلها قبل أن يعيد البرازيلي مالكوم الهلال إلى اللقاء بهدف أول في الشوط الثاني وبعدها احتسب الحكم جزائية ثالثة للفريق الإماراتي أحرز منها الباراغوياني كاكو الهدف الرابع، ليسجل سالم الدوسري لاحقاً آخر أهداف المباراة.

وبالخسارة أمام العين، توقفت سلسلة انتصارات الهلال التاريخية التي بلغت 34 متتالية بعد أن انطلقت في سبتمبر 2023 بالفوز على نادي الجبلين في كأس الملك.

وتعد هذه الرباعية هي الأولى التي يتلقاها الهلال منذ 12 فبراير 2022 عندما خسر 4 - 0 أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بمباراة تحديد المركز الثالث، حينها سجل للفريق الإفريقي كل من ياسر إبراهيم، ثنائية، وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية.

وسيتواجه الهلال والعين مجدداً في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "كينغدوم أرينا" بالرياض.