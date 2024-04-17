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آل الشيخ: لعبة السنوكر انتشرت في السعودية

لندن - قناة العربية
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أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، انتشار لعبة السنوكر في السعودية، مشيراً إلى أنها ستعمم على بقية المناطق بعدما وقعت الهيئة عقداً لإقامة 3 بطولات عالمية وتأسيس أكاديمية روني أوسوليفان في الرياض.

وقال آل الشيخ بعد توقيع الاتفاقية في لندن لـ"العربية": لعبة السنوكر أصبحت شعبية وتنتشر في السعودية، ولن يمكن إيجاد أفضل من رعاية بطولات العالم المختلفة في كل الأماكن والأسطورة روني أوسوليفان لافتتاح أكاديميته الثانية بعد التي افتتحها في سنغافورة لتعليم وتجهيز السعوديين والسعوديات لهذه اللعبة.

هيئة الترفيه توقع عقداً لإقامة 3 بطولات عالمية وأكاديمية للسنوكر رياضة هيئة الترفيه توقع عقداً لإقامة 3 بطولات عالمية وأكاديمية للسنوكر
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وزاد آل الشيخ: إذا نجحت البطولة سنعممها على الكثير من المناطق في السعودية، ففي آخر بطولة بقي الناس يتابعون الختام حتى الثانية صباحاً.

وقال روني أوسوليفان بطل العالم 7 مرات: أمر رائع الذهاب إلى السعودية. والبطولة التي شاركت في منافساتها في مارس في الرياض كانت رائعة بالفعل، ستكون بطولات تعتمد على التصنيف العالمي، ومن الواضح أن تنظيم هذا الحدث الرياضي سيكون ضخما في عالم السنوكر. بشكل عام أتصور أن هذه البطولات ستنمي الرياضة في السعودية.

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