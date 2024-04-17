بعد حسم الدوري.. ليفركوزن يصطدم بوست هام "أوروبياً"

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توجه فريق باير ليفركوزن، المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) إلى لندن يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق وست هام يوم الخميس في إياب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، بحثا عن التتويج بالمزيد من الألقاب والأرقام.

ويدخل ليفركوزن مواجهة وست هام ولديه أفضلية بفوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، بالإضافة لتفاديه الخسارة في 43 مباراة خاضها الفريق بكافة البطولات هذا الموسم.

وتوج باير ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه يوم الأحد الماضي قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، بعدما تغلب على فيردر بريمن بخماسية نظيفة.

وبعيدا عن الدوري الأوروبي، يتواجد ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا ويعد المرشح الأبرز لنيل اللقب حيث سيواجه فريق كايزرسلاوترن النشط في دوري الدرجة الثانية يوم 25 مايو المقبل.

وإذا تفادى الهزيمة يوم الخميس، سيصبح ليفركوزن أول فريق من الدوريات الخمس الكبرى يتفادى الهزيمة في 44 مباراة متتالية، ليتقدم بفارق مباراة عن يوفنتوس الإيطالي.

كان الفريق استأنف تدريباته يوم الثلاثاء بعدما حصل اللاعبون على راحة يوم الاثنين للتعافي بعد الاحتفال بلقب البوندسليغا، وغادر الفريق إلى لندن بعد أن خاض مرانه الأخير اليوم.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي يوم الأربعاء :" بالتأكيد هذا شيء مميز، ولكنك تدرك كل يوم أن الحياة تسير بشكل سريع".

وأكد رولفس أن الفريق يحافظ على كامل تركيزه وأنه لا يتوقع أي نوع من أنواع التراخي، وقال :"وصلنا لشيء واحد ويتبقى أثنان، لذلك نحن مستمرون".

وقال رولفس إن بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، التي وصل فيها الفريق للدور قبل النهائي، كانت أحد أسباب النجاح الكبير للفريق هذا الموسم.

وأضاف إن الفريق تعهد "إذا حصلنا على فرصة أخرى للوصول للنهائي، نريد أن نستغلها".

وخسر ليفركوزن أمام روما في الدور قبل النهائي في العام الماضي، ويمكن أن يكون الفريق الإيطالي منافسه مرة أخرى، حيث كان تغلب على ميلان بهدف نظيف في مباراة الذهاب بدور الثمانية.

ولكن يتعين على ليفركوزن أن يعبر عقبة وست هام، حيث يعلم جرانيت تشاكا صعوبة المهمة أمام 70 ألف مشجع منذ أن كان لاعبا في أرسنال، حيث يعلم أن وست هام لن يتراجع للدفاع مثلما كان الحل في مباراة الذهاب.

وقال تشاكا :" لعبت هناك سبع سنوات. أعلم صعوبة المباراة. سيكون فريق ويستهام مختلفا".

ووصف تشاكا الأفضلية التي يمتلكها ليفركوزن من فوزه ذهابا بهدفين نظيفين بأنها "نتيجة خطيرة للغاية".