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تشافي أعلن رحيله من برشلونة نهاية الموسم

تشافي: الحكم كان "كارثياً".. وأنهى موسمنا

العربية.نت
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صب تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني جام غضبه على حكم المباراة بعد الخسارة من باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا، معتبرا إياه "سيء جدا" وذو أداء كارثي.

وخسر برشلونة 4 -1 من باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء بعدما تقدم في اللقاء وبعد طرد مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو، ليتواجه فريق العاصمة الفرنسية مع دورتموند الألماني في نصف النهائي.

وأبان تشافي في تصريحات صحفية عقب المباراة "الحكم كان سيئا جدا، أخبرته بأنه أداءه كان كارثيا، رغم أني لا أحب التحدث عن الحكام لكنه أثر جليا في موسمنا وكان يجب قول هذا الأمر".

وأضاف "نحن غاضبون لأن البطاقة الحمراء كانت عنصرا حاسما في المباراة، خاصة أننا بـ11 لاعبا كنا في وضع جيد ومتحكمون باللقاء. إظهار البطاقة الحمراء بالشكل هذا كان لا يمكن تحمله لأن المباراة اختلفت بعد الطرد، من المؤسف أن عمل موسم كامل يهدم بسبب طرد غير ضروري.

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