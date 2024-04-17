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دورتموند
دورتموند بلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2013

دورتموند يهزم أتلتيكو في مباراة مثيرة ويبلغ نصف النهائي

دوتموند - رويترز
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تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2013 بعدما تغلب 4-2 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة مثيرة جمعت الفريقين يوم الثلاثاء على ملعب "سيفنال إيدونا بارك" في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو 2-1 على ملعب ميتروبوليتانو، وبذلك يفوز دورتموند بنتيجة 5-4 إجمالا وتأهل للدور قبل النهائي.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما جوليان براندت وإيان ماتسن في الدقيقتين 34 و39.

وفي الشوط الثاني، رد أتلتيكو بهدف سجله ماتس هوملز لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49 ثم أضاف أنخيل كوريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 64.

لكن دورتموند تقدم مجددا بهدفين سجلهما نيكلاس فولكروج ومارسيل سابيتسر في الدقيقتين 71 و74.

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