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رحيمي العين
اللاعب المغربي محتفلاً بأحد أهدافه

مرمى الهلال يستقبل ثاني "هاتريك" في مسيرة رحيمي

العربية.نت
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تلقت شباك الهلال السعودي أول "هاتريك" في مسيرة المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي بعدما سجل الأخير 3 أهداف في مرمى "الأزرق" يوم الأربعاء ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل رحيمي ثلاثيته في الشوط الأول ليصل إلى 11 هدفاً بقميص العين في دوري أبطال آسيا.

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وسجل رحيمي 85 هدفاً في مسيرته التي بدأت عام 2018 مع الرجاء البيضاوي لكنه انتظر حتى الشهر الماضي ليسجل أول هاتريك في مسيرته وذلك في شباك عجمان ضمن الـ16 من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وبعدما نصّب نفسه بطلاً لمواجهتي فريقه العين مع النصر السعودي في ربع النهائي بعد تسجيله 3 أهداف في المباراتين، عاد رحيمي ليحرز "هاتريك" في مرمى محمد العويس خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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