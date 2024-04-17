صلاح "فقد الثقة".. و"الخوف" يسيطر عليه مع ليفربول

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يعتقد جيمس بيرس المختص بأخبار ليفربول الإنجليزي في موقع "ذا أثلتيك" الشهير أن النجم المصري محمد صلاح يلعب دون ثقة ويتملكه الخوف بسبب إصابته الأخيرة ما أدى إلى هبوط مستواه في الأسابيع الماضية.

وعانى ليفربول من عدة هزائم في الفترة الأخيرة إذ خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي وبات على مقربة من الخروج من الدوري الأوروبي عقب خسارته لقاء الذهاب أمام أتالانتا 3-0، بينما فقد صدارة الدوري الإنجليزي عقب خسارته المفاجئة أمام كريستال بالاس بهدف دون رد.



وتوجهت أسهم النقد نحو لاعبي ليفربول بعد تلك الخسائر ومن بينهم صلاح الذي لم يظهر كعادته منذ عودته من الإصابة الشهر الماضي.

وقال بيرس في حديثه عبر مدونة "ووك أون" الصوتية التابعة لموقع "ذا أثلتيك": أمام يورغن كلوب عدة قرارات لاتخاذها في المباراتين المقبلتين أمام فولهام دورياً وأتالانتا في الدوري الأوروبي. أفضل أن يبقى صلاح في القائمة الأساسية رغم أنه يعيش الكثير من المشاكل حالياً.

وأتبع: أظن أن صلاح يلعب بخوف من تكرار إصابته التي تعرض إليها مطلع العام الجاري مع منتخب مصر، أستطيع القول بأنه لا يثق بجسده 100% كما كان يفعل.

وواصل بيرس: دليل ذلك أن صلاح لم يعد يؤثر على المباريات بذات الطريقة التي كان يفعل، وحتى إنهائه لم يعد بتلك الجودة، ولهذا من الصعب استمرار صلاح وداروين نونيز في القائمة الأساسية وسط أزمات الثقة التي يعيشانها، أعتقد أن ديوغو جوتا يجب أن يلعب في الفترة الحالية.

