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مبابي باريس برشلونة
مبابي سجل الهدفين الثالث والرابع

مبابي يقود باريس إلى عبور برشلونة بـ"ريمونتادا" مذهلة

برشلونة - رويترز
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سجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 4-1 على مضيفه برشلونة في إياب دور الثمانية، اليوم الثلاثاء.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره 3-2 في الذهاب إلى انتصار 6-4 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

ورغم تقدم برشلونة بعد 12 دقيقة فقط من صفارة البداية عبر البرازيلي رافينيا، إلا أن باريس سان جيرمان استغل طرد رونالد أراوخو مدافع أصحاب الأرض بطريقة مثالية.

وتمكن عثمان ديمبلي من تسجيل هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل لاعب الوسط فيتينا بعد تسع دقائق من نهاية الاستراحة.

وسجل مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن يسجل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 89 ليحسم تأهل باريس سان جيرمان.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني في قبل النهائي، بعد أن تجاوز الأخير منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني 5-4 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

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