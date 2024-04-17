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هيئة الترفيه توقع عقداً لإقامة 3 بطولات عالمية وأكاديمية للسنوكر

لندن - قناة العربية
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وقعت الهيئة العامة للترفيه السعودية عقدا لإقامة ثلاث بطولات عالمية في السنوكر وتأسيس نجم اللعبة الإنجليزي، روني أوسوليفان، أكاديمية لصقل المواهب وتشجيع الشباب على ممارسة السنوكر.

وحضر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حفل التوقيع في لندن مع شركة "ماتش روم" المروجة لمباريات السنوكر وروني أوسوليفان وبطل العالم سبع مرات.

وستمنح جائزة خاصة قدرها مليون جنيه إسترليني لكل لاعب يستطيع تسجيل أكبر عدد من النقاط في جولة واحدة على الطاولة.

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