وورن: نزالات الرياض "حلم".. وهيرن: الأفضل بات حقيقة

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أكد فرانك وورن مروج نزالات الملاكمة في شركة كوينزبري أن مجموعة النزالات التي ستستضيفها الرياض حلم بالنسبة لمحبي الرياضة، بينما يرى إيدي هيرن نظيره في شركة ماتش روم أن إقامة نزالين "بلا منازع" أمر رائع للغاية.

وقال وورن لـ"العربية": مجموعة النزالات هذه يحلم بها جميع محبي الملاكمة، فهي مليئة بالإثارة، وسبق أن قلت في أكتوبر الماضي إن هذا تغيير في قواعد اللاعبة، ومن جديد نرى الرياض تستضيف حدثاً كبيراً تلو الآخر.



وفي المقابل قال هيرن: نزال الملاكمة في الوزن الثقيل "بلا منازع" أمراً تجنبناه لفترة طويلة، والآن أصبح واقعياً من خلال نزال بيفول وبيتيريف، إنه من الأفضل في هذه الرياضة.