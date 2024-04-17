اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

وورن: نزالات الرياض "حلم".. وهيرن: الأفضل بات حقيقة

لندن - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد فرانك وورن مروج نزالات الملاكمة في شركة كوينزبري أن مجموعة النزالات التي ستستضيفها الرياض حلم بالنسبة لمحبي الرياضة، بينما يرى إيدي هيرن نظيره في شركة ماتش روم أن إقامة نزالين "بلا منازع" أمر رائع للغاية.

وقال وورن لـ"العربية": مجموعة النزالات هذه يحلم بها جميع محبي الملاكمة، فهي مليئة بالإثارة، وسبق أن قلت في أكتوبر الماضي إن هذا تغيير في قواعد اللاعبة، ومن جديد نرى الرياض تستضيف حدثاً كبيراً تلو الآخر.


وفي المقابل قال هيرن: نزال الملاكمة في الوزن الثقيل "بلا منازع" أمراً تجنبناه لفترة طويلة، والآن أصبح واقعياً من خلال نزال بيفول وبيتيريف، إنه من الأفضل في هذه الرياضة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازحين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط