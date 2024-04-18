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من مباراة سابقة بين الفريقين

اتحاد جدة يطلب تأجيل مباراة الهلال.. ويثق بـ"الموافقة"

العربية.نت
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طلب اتحاد جدة من اتحاد القدم السعودي تأجيل مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام الهلال في الثلاثين من الشهر الجاري لحين فراغ المنتخب السعودي من مشاركته في كأس آسيا تحت 23 عاماً الذي يضم 5 من لاعبيه، مبدياً ثقته بأن يتم الموافقة على طلبه أسوة بطلب تأجيل الهلال مباراته أمام أهلي جدة في مسابقة دوري روشن السعودي.

وأجلت إدارة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي مباراة أهلي جدة والهلال من 19 أبريل لحين مطلع مايو المقبل وذلك بعد تأجيل مباراة الأخير مع مضيفه العين الإماراتي 24 ساعات في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا والتي أقيمت يوم الأربعاء.

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وقال النادي المنتمي إلى مدينة جدة في بيانه: طلب التأجيل جاء لحين فراغ المنتخب السعودي من مشاركته الآسيوية، وكذلك استفادة الفريق من عوض الناشري، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، مروان الصحافي وزكريا هوساوي الذين يشاركون مع المنتخب في البطولة، إذ إن النادي وقع عليه ضرر من استدعاء لاعبيه خارج أيام "فيفا" ولهذا طلب التأجيل ليكون كل فريق قادر على الاستفادة من جميع لاعبيه.

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وختم: نحن على قناعة بأن لجنة المسابقات ستلبي طلبنا أسوة بما فعلته إدارة المسابقات برابطة دوري روشن السعودي بتجاوبها مع طلب الهلال بتأجيل مباراته مع الأهلي وإيجاد موعد بديل لها في الدوري.

وسيلتقي الفائز بالمواجهة بنظيره الفائز من مباراة النصر والخليج.

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