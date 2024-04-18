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أبوجبل
أبوجبل في مباراة سابقة مع منتخب مصر

إصابة الحارس الدولي المصري أبوجبل بقطع في الرباط الصليبي

العربية.نت
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أعلن نادي البنك الأهلي المصري عن تعرض حارس مرماه والمنتخب المصري محمد أبو جبل لقطع في الرباط الصليبي وذلك وفقاً ما أعلنه أشرف نصار رئيس النادي يوم الخميس.

وقال نصار في تصريحات للمركز الإعلامي بناديه: التشخيص المبدئى لطبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن عقب إجراء اشعة الرنين المغناطيسي لمحمد أبوجبل حارس مرمي الفريق الأول أظهر وجود قطع بالرباط الصليبي، وسيتم عمل أشعة الرنين مرة أخرى للتأكد من الإصابة وذلك خلال 48 ساعة عقب اختفاء الورم تدريجياً .

وكان محمد أبوجبل قد غادر مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت مساء الثلاثاء بالدوري المصري مصابا.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة في ترتيب الدوري المصري.

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