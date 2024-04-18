إلغاء مباريات "الإعادة" في كأس إنجلترا

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سيتم إلغاء مباريات الإعادة اعتبارا من الدور الأول لكأس إنجلترا في كرة القدم بدءا من الموسم المقبل بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة يوم الخميس وذلك بموجب اتفاق مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الاتحاد الإنجليزي ألغى بالفعل مباريات الإعادة اعتبارا من الدور الخامس وقال إنه تم الاتفاق على خطوة إلغائها تماما "في ضوء التغييرات في الجدول بسبب توسيع مسابقات الاتحاد الأوروبي.

فاعتبارا من الموسم المقبل، سيتضمن دوري أبطال أوروبا 64 مباراة إضافية، مما يزيد الضغط على الجدول المحلي.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن جميع ادوار كأس انجلترا ستقام في نهاية الاسبوع بما في ذلك الدور الخامس الذي أقيم في منتصف الأسبوع خلال المواسم الخمسة الماضية.

لن تكون هناك مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في عطلات نهاية الأسبوع المخصصة للدورين الرابع والخامس بالإضافة إلى الدور ربع النهائي.

تشارك فرق المستويين الثالث والرابع الإنكليزية في كأس انجلترا في الجولة الأولى، مع انضمام أندية الدوري الممتاز ودوري تشامبيونشيب (الدرجة الاولى) اعتبارا من الدور الثالث.

وينطلق الموسم الجديد 2024-2025 في الدوري الانكليزي الممتاز في منتصف اغسطس.