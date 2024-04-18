النصر يواجه الفيحاء في مباراتهما الرابعة خلال 6 أشهر
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يتطلع النصر إلى استعادة توازنه عقب خسارته أمام غريمه التقليدي الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بأبوظبي عندما يلاقي ضيفه الفيحاء للمرة الرابعة خلال أقل من 6 أشهر يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.
وحقق النصر 4 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري أعقبت خسارته المفاجئة أمام الرائد 1-3 الشهر الماضي أبقته في المركز الثاني برصيد 65 نقطة وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال المتصدر، مع بقاء 7 جولات على نهاية المسابقة.
وفي المقابل عاد الفيحاء إلى الانتصارات عقب فترة من الغياب وذلك بعدما تغلب الجولة الماضية على الأخدود في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.
والتقى الفريقان في 3 مناسبات خلال الموسم الحالي فاز فيها النصر، الأولى بمسابقة الدوري وانتهت 3-1 في 28 أكتوبر الماضي، وفي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا يومي 14 و21 فبراير الفائت وفاز النصر كذلك 3-0 بمجموع المباراتين.
ويبحث الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء عن تحقيق فوزه الأول على النصر إذ واجهه 7 مرات مع الفيصلي وفريقه الحالي خسر 4 مرات وتعادل في 3.
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