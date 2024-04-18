تراشق كلامي في برشلونة.. أراوخو يرد على غندوغان: أحترم "قيمي"

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اشتعلت الأجواء داخل برشلونة الإسباني عقب الإقصاء الأوروبي أمام باريس سان جيرمان إذ رد رونالد أراوخو على زميله الألماني إلكاي غندوغان قائلاً بأنه يملك قيماً يجب احترامها.

وطرد أراوخو بعد مرور نصف ساعة من إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة (4-2) بمجموع المباراتين على باريس سان جيرمان، لكن الأخير انتفض وسجل 4 أهداف بعد تلك الحادثة ليصل إلى نصف النهائي.

وقال غندوغان بعد المباراة: هذه بطولة دوري أبطال أوروبا ومن الصعب التماسك بعد طرد أحد أفراد الفريق، كان برشلونة يتحكم بالمباراة تماماً قبل حادثة الطرد.



وأتبع الدولي الألماني: إذا كانت خطأ فهي بطاقة حمراء، الأمر واضح، لكن في مثل تلك اللحظات كان من الأفضل القتال على الكرة، كنت أفضل أن نتلقى هدفاً بدلاً من حالة الطرد المبكرة في المباراة، ذلك قتلنا.

وقال أراوخو رداً على تصريحات زميله يوم الخميس: أفضل أن أحتفظ بردي لنفسي، فلدي قواعد وقيم يجب احترامها، البطاقة الحمراء كان بإمكان الحكم أن لا يحتسبها.

وواصل: أنا حزين بسبب الخروج الأوروبي مثل كل جماهير برشلونة، لكن علينا النهوض والقتال فأمامنا مباراة الكلاسيكو ويجب أن نعوض الخسارة.

وختم: أنا متأكد بأن الجيل الحالي لبرشلونة قادر على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في القريب العاجل.



