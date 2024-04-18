دي روسي يستمر مدرباً لروما الموسم المقبل

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قال ملاك نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس إن اللاعب السابق دانييلي دي روسي سيستمر مدربا لنادي العاصمة الإيطالية في الموسم المقبل وخلال المستقبل المنظور.

وبناء على عقد لنهاية الموسم تولى دي روسي تدريب روما خلفا لسلفه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بينما كان الفريق يحتل المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.

وتحت قيادة لاعب منتخب إيطاليا السابق تقدم روما للمركز الخامس في القائمة بعد مسيرة خالية من الهزيمة استمرت في سبع مباريات متتالية في الدوري.

كما تأهل الفريق لدور الثمانية في الدوري الأوروبي وفاز في لقاء الذهاب 1-صفر على منافسه الإيطالي ميلان قبل لقاء العودة في وقت لاحق يوم الخميس.

وقال المالكان دان ورايان فريدكين في بيان مشترك "بعد الاجتماع بعد ظهر أمس مع دانييلي دي روسي يسعدنا الإعلان عن استمراره مدربا لروما بعد الموسم الحالي وخلال المستقبل المنظور."

وأضاف البيان "في الفترة القصيرة التي تولى خلالها تدريب الفريق كان تأثيره الإيجابي على النادي بأكمله واضحا تماما. دانييلي يقود (الفريق) باحترام وشجاعة بينما تتناغم قوته وثقته العميقة مع قيم النادي والمدينة والجمهور بصورة فريدة."

ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بمدة العقد مع المدرب دي روسي.

وسيلتقي روما مع ضيفه ميلان في الدوري الأوروبي في وقت لاحق يوم الخميس قبل أن يواجه بولونيا في الدوري المحلي الاثنين المقبل.