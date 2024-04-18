رأسية كيميتش تقصي أرسنال وتأخذ بايرن إلى نصف النهائي
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
سجل جوشوا كيميش هدفا في الشوط الثاني ليقود بايرن ميونخ للفوز 1-صفر على أرسنال والتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، مستغلا تعادله 2-2 في الذهاب ليصبح مجموع المباراتين 3-2.
ويواجه بايرن في قبل النهائي مانشستر سيتي أو ريال مدريد.
أحرز كيميش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعدما أرسل رافائيل غيريرو تمريرة عرضية قابلها اللاعب الدولي الألماني بضربة رأس قوية سكنت شباك أرسنال.
وأصبح لدى بايرن فرصة الخروج ببطولة خلال الموسم الحالي، بعدما ودع كافة البطولات المحلية.
-
رئيس بايرن: الفريق قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبايعتقد هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه لديه القدرة على الفوز ... رياضة
-
ديكلان رايس يتوعد بايرن ميونخوصف ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال مواجهة بايرن ميونخ في إياب دور الثمانية لدوري ... رياضة
-
بايرن يستعيد جهود نوير وساني قبل مواجهة أرسنالعاد حارس المرمى مانويل نوير والجناح ليروي ساني للمشاركة في تدريبات فريق بايرن ... رياضة