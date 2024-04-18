رأسية كيميتش تقصي أرسنال وتأخذ بايرن إلى نصف النهائي

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سجل جوشوا كيميش هدفا في الشوط الثاني ليقود بايرن ميونخ للفوز 1-صفر على أرسنال والتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، مستغلا تعادله 2-2 في الذهاب ليصبح مجموع المباراتين 3-2.

ويواجه بايرن في قبل النهائي مانشستر سيتي أو ريال مدريد.



أحرز كيميش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بعدما أرسل رافائيل غيريرو تمريرة عرضية قابلها اللاعب الدولي الألماني بضربة رأس قوية سكنت شباك أرسنال.

وأصبح لدى بايرن فرصة الخروج ببطولة خلال الموسم الحالي، بعدما ودع كافة البطولات المحلية.