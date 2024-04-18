ريال مدريد يثأر من سيتي.. ويضرب موعداً مع بايرن

1 دقيقة للقراءة

بلغ ريال مدريد الإسباني الدور قبل النهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب بركلات الترجيح يوم الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.

وتصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح، بينما سجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.

وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76 ليلغي هدف رودريغو مهاجم ريال في الدقيقة 12.

وهيمن سيتي في أغلب 120 دقيقة بينما صمد لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض. ويلعب ريال أمام بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.