عصام عبدالفتاح: قرارات حكم العين والهلال صحيحة

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أكد عصام عبدالفتاح، الحكم الدولي السابق، أن جميع قرارات الأردني أدهم مخادمة حكم مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي كانت صحيحة في اللقاء الذي جمعهما ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبان عصام عبدالفتاح لـ في المرمى": احتساب ركلة الجزاء الأولى قرار صحيح مع إنذار حارس المرمى بعد التأكد من عدم وجود حالة تسلل، وفي الركلة الثانية البليهي لم يلمس الكرة بشكل يغير اتجاهها ما يعني صحة القرار.

وأضاف: إلغاء جزائية الهلال قرار صحيح لتسلل لاعب الفريق قبل الخطأ الذي احتسبه الحكم ركلة جزاء مبدئيا، وعرقلة كوليبالي لسفيان رحيمي تؤكد وجود ركلة جزاء صحيحة كذلك، ولم يشهد الهدف الثاني للهلال وجود أي لاعب في حالة تسلل.