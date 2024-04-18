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ركلات الترجيح أهلت ريال مدريد على حساب سيتي

غوارديولا بعد وداع "الأبطال": لا نشعر بالندم

لندن - د ب أ
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دافع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن فريقه بعد الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته على ملعبه أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية.

وتأهل ريال مدريد للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، يوم الأربعاء.

وصعد ريال مدريد متفوقا بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1، وتعادل الفريقين ذهابا بنتيجة 3 - 3 الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية.

وفي ملعب الاتحاد تقدم ريال مدريد بهدف المهاجم البرازيلي رودريغو بعد مرور 12 دقيقة، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 76.

وتأهل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري الأبطال 14 مرة لملاقاة بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي بعدما أطاح الفريق الألماني بنظيره أرسنال الإنجليزي من دور الثمانية.

كما رد الفريق المدريدي اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي أطاح به من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.

وقال غوارديولا عقب نهاية المباراة إن لاعبيه كانوا استثنائيين وإنه لا يشعر بأي ندم على الخروج من البطولة القارية.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله “تهانينا لريال مدريد، لقد دافعوا بعمق بشكل لا يصدق".

وأضاف "لقد فعلنا كل شيء، لا أشعر بأي ندم على ما فعلناه".

وأشار المدرب الإسباني "كلما حاولنا كمدربين صناعة المزيد من الأهداف واستقبال أهداف أقل في كل مباراة لأن ذلك يساعد على الفوز، لقد فعلنا كل شيء، دفاعًا وهجومًا".

وأوضح "لعبنا بشكل استثنائي في جميع المراكز، لسوء الحظ، لم نتمكن من الفوز، هذا هو الوضع".

وقال مدرب سيتي ان ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي دافع بعمق لمحاولة تضييق المساحة وتقليل الفرص.

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