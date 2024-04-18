فوز إيكرمان وفراي بجوائز اليوم الافتتاحي بكأس العالم للقفز والترويض

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فاز السويدي هينرك فون إيركمان بلقب شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع 1.60م) والفارسة البريطانية شارلوت فراي بلقب شوط الجائزة الكبرى للترويض، وذلك في اليوم الافتتاحي من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 التي تستضيفها الرياض.

ونجح الفارس السويدي والمصنف الأول عالمياً بحسم الشوط بزمن وقدره 66.28 ثانية، فيما نال المركز الثاني مواطنه بيدير فريدريكسون بزمن وقدره 67.40 ثانية، وجاء ثالثاً الألماني هانز ديتر درهير بزمن وقدره 68.49 ثانية.

كما جاء فوز شارولت فراي بشوط الجائزة الكبرى للترويض محققة 75.388 نقطة، فيما حل في المركز الثاني الفارس السويدي باتريك كيتل بمجموع نقطي بلغ 73.292، وجاءت الفارسة الدنماركية نانا سكودبورغ في المركز الثالث برصيد 72.904 نقطة.



