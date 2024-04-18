لاعب ليفربول يفجر مفاجأة: صلاح حاول الرحيل الصيف الماضي

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كشف الإسباني خوسيه إنريكي لاعب ليفربول الإنجليزي السابق أن النجم المصري محمد صلاح حاول الرحيل عن النادي الصيف الماضي، مشيراً إلى ثقته بأن الموسم الحالي سيكون الأخير للهداف مع الفريق الأحمر.

وتلقى محمد صلاح الصيف الماضي عرضاً للانتقال إلى دوري روشن السعودي لكنه بقي مع ليفربول في نهاية المطاف، فيما يتبقى على نهاية عقده الحالي مع النادي 12 شهراً.

وقال إنريكي لـ"غروسفينور سبورت" بتصريحات نقلتها مجلة "442" الشهيرة: أعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول الموسم المقبل، لأنني واثق تماماً من أنه كان يحاول الرحيل عن النادي الصيف الماضي.



وواصل: لا يمكن تقديم عرض للاعب ما دون وجود اتفاق مسبق، أعتقد أن صلاح كان يريد الانتقال إلى السعودية الصيف الماضي.

وختم: أعتقد أن هذا الموسم سيكون الأخير بالنسبة لصلاح مع ليفربول وهذا هو الوقت المناسب لكتابة نهاية القصة، فالمدرب يورغن كلوب سيغادر والنادي بحاجة إلى تجديد الدماء، ومن الأفضل أن يقول صلاح لليفربول وداعاً وهو في قمة مستواه.

وبات صلاح خامس هدافي النادي الإنجليزي العريق عبر التاريخ برصيد 209 أهداف، ويفصله 18 هدفاً عن بيلي ليدل صاحب المركز الرابع.

