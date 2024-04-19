الأولمبي السعودي يكتسح التايلاندي بخماسية في كأس آسيا

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انفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم لأقل من 23 عاما والمقامة حاليا في قطر، وذلك بعد فوزه الكبير على نظيره التايلاندي 5 - صفر يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني، فيما تقام مواجهة أخرى بنفس المجموعة في وقت لاحق من يوم الجمعة بين طاجيكستان والعراق.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أحمد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل عبد الله الغامدي الهدف الثالث للمنتخب السعودي، فيما أضاف اللاعب ذاته الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 49 و73.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة في المجموعة الثانية، ضمن منتخب اليابان التأهل لدور الثمانية بعد فوزه على نظيره الإماراتي 2 - صفر.

وتقدم المنتخب الياباني عن طريق سيجي كومورا في الدقيقة 27، قبل أن يضيف سوتا كاوازاكي الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة إلى جانب منتخب كوريا الجنوبية، فيما يبقى منتخب الإمارات بدون رصيد من النقاط شأنه في ذلك شأن منتخب الصين.