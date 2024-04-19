الدوري الألماني يقترب من مقعد خامس في أبطال أوروبا

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تقدم الدوري الألماني لكرة القدم خطوة هامة أخرى نحو الحصول على مقعد خامس في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والسير على نهج الدوري الإيطالي.

كما يمكن أن يمتلك الدوريان 6 أندية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز موسم 2024 / 2025، بناء على نتائج أندية بوروسيا دورتموند الألماني، وروما وأتالانتا الإيطاليين.

ويمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أفضل دولتين في تصنيفه مكانا إضافيا في دوري الأبطال، فيما ينال المتوج بلقب البطولة وكذلك الفائز بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، مقعدا مباشرا في النسخة القادمة بالمسابقة المرموقة.

وضمنت إيطاليا بالفعل التواجد في المركز الأول أو الثاني بتصنيف يويفا، حيث سينضم الفريق صاحب المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم لأندية المربع الذهبي في المسابقة المحلية، الصاعدة لدوري الأبطال.

في المقابل، تفوقت ألمانيا بشكل أكبر على كل من إنجلترا وفرنسا، حيث تقترب من حجز مقعد خامس في دوري الأبطال، بجانب أصحاب المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وتمتلك ألمانيا 3 فرق في الدور قبل النهائي بالمسابقات الأوروبية المختلفة، حيث يتواجد بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وباير ليفركوزن في الدوري الأوروبي.

أما إنجلترا، فلديها فقط أستون فيلا، الذي مازال يواصل مغامرته في دوري المؤتمر الأوروبي، ويمثل الدوري الفرنسي كل من باريس سان جيرمان بدوري الأبطال، وأولمبيك مارسيليا في الدوري الأوروبي.

ويلتقي دورتموند مع سان جيرمان في قبل نهائي دوري الأبطال، وسيساهم تأهل الفريق الملقب بـ(أسود فيستفاليا) للمباراة النهائية، في تعزيز حظوظ الدوري الألماني وكذلك فرص النادي في الحصول على مقعد خامس بالبطولة الموسم المقبل.

ويتواجد دورتموند في المركز الخامس بالدوري الألماني حاليا، وهو ما سيكون كافياً للتأهل إذا احتلت ألمانيا المركزين الأول أو الثاني في تصنيف يويفا.

ويمكن لدورتموند أيضا المشاركة في الموسم القادم بدوري الأبطال، حال تتويجه بلقب النسخة الحالية، الأمر الذي ربما يفتح الباب لصاحب المركز السادس بالدوري الألماني، الذي يحتله حاليا آينتراخت فرانكفورت، في التواجد بالمسابقة القارية، حال عدم وجود دورتموند في المراكز الأربعة الأولى بترتيب البطولة المحلية.

أما الدوري الإيطالي، فيمتلك وسيلتان لصعود صاحب المركز السادس لدوري الأبطال، حيث يحتل روما وأتالانتا المركزين الخامس والسادس على الترتيب في المسابقة المحلية، ومازالا يمتلكان حظوظا في الفوز بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، الذي يضمن أيضا المشاركة بدوري الأبطال.

ومن الممكن أيضا أن يشارك صاحب المركز السادس بالدوري الإيطالي في دوري الأبطال، في حال تتويج أتالانتا أو روما بالدوري الأوروبي شريطة عدم تواجد الفائز باللقب منهما ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب البطولة المحلية.

يذكر أنه سيتم تغيير النظام الحالي لدوري أبطال أوروبا، وزيادة عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقا بدلا من 32.