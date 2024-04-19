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السبت.. ختام كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

العربية.نت
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يسدل الستار يوم السبت على نهائي النسخة الـ45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 وذلك بإقامة شوط نهائي كأس العالم لقفز الحواجز على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.

وانطلقت البطولة يوم الأربعاء الماضي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 51 فارساً وفارسة بـ 60 جواداً يمثلون 24 دولة، وبجوائز مالية بلغت 10.4 مليون ريال تعد الأغلى في تاريخ كؤوس العالم لقفز الحواجز.

ونجح الفرسان السعوديون رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وخالد المبطي في ضمان التأهل الى النهائي برفقة 27 من صفوة فرسان العالم بعد أن قدموا أداءً رائعاً خلال منافسات اليومين الأول والثاني.
كما يشارك في الشوط النهائي السويدي هنريك فون إيكيرمان حامل اللقب والمصنف الأول عالمياً بجانب المصنفين الخمسة الأوائل "تباعاً" بعد ضمانهم التأهل.

ويقام الشوط الختامي على جولتين منفصلتين، بحواجز ارتفاع 1.6 متر، ويشارك في الجولة الأولى 30 فارساً وفارسة، يتأهل منهم 20 فارساً وفارسة للجولة الثانية لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.

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