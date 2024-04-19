بوكيتينو: لا يحتاج بالمر إثبات أي شيء أمام سيتي

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رأى المدرب الأرجنتيني لتشيلسي ماوريسيو بوكيتينو أن هدافه كول بالمر ليس مجبراً على إثبات أي شيء ضد فريقه السابق مانشستر سيتي حين يلتقيه يوم السبت في نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم.

وسيكون بالمر الركيزة الأساسية لتشيلسي في المواجهة المقررة على ملعب ويمبلي في لندن ضد الفريق الذي سمح له في سبتمبر الماضي بالانتقال إلى النادي اللندني مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

وكشف المدرب الإسباني لسيتي بيب غوارديولا يوم الجمعة أن ابن الـ21 عاماً حاول لموسمين الرحيل عن بطل الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكأس الإنجليزية من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسياً في فريق آخر.

وقال غوارديولا في هذا الصدد "كان يطالب لموسمين بالرحيل. قلت له كلا، يجب أن تبقى. ماذا بالإمكان فعله؟"، مضيفاً "خلال فترة التحضيرات للموسم، قلت له أن يبقى لأن رياض (محرز) رحل. لكنه أجاب كلا، أريد الرحيل. ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟".

وعانى بالمر في منافسة جاك غريليش وفيل فودن والبلجيكي جيريمي دوكو على مكان في التشكيلة الأساسية لسيتي، ما دفع غوارديولا الى الموافقة على رغبة لاعبه الشاب على مضض.

وأثبت بالمر في تجربته مع تشيلسي أنه هداف من الطراز الرفيع وفرض نفسه ركيزة لا غنى عنها ودخل بقوة في خط الصراع على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وتصدر بالمر ترتيب هدافي الدوري بعشرين هدفاً مشاركة مع هداف سيتي النرويجي إرلينغ هالاند بعد تسجيله رباعية في الفوز الكاسح على إيفرتون (6-0) يوم الاثنين.

وسيحاول بالمر يوم السبت أن يقصي سيتي وينهي حملة دفاعه عن اللقب، لكن بوكيتينو يرى أن لاعبه الشاب ليس مجبراً على إثبات نفسه ضد فريقه السابق، إذ سبق وفعل ذلك حين سجل هدف التعادل 4-4 من ركلة جزاء في الوقت القاتل من لقاء الفريقين في الدوري على ملعب "ستامفورد بريدج" في نوفمبر.

وقال الأرجنتيني عشية اللقاء "إنه يخوض أول موسم ثابت له (من حيث المشاركة). علينا توخي الحذر لأنه لا يزال صغيراً وفي طور النمو. سبق ولعب مرتين ضد سيتي في الدوري الممتاز. إنه ممتن جداً لسيتي وبيب غوارديولا. دائماً ما يتحدث عنهما بإيجابية كبيرة".

وتابع "لقد فهم تماماً أنه، لأسباب مختلفة، أراد إثبات نفسه في نادٍ آخر. إنه ليس من النوع الذي يريد إثبات شيء ما ضد ناديه السابق".

قبل انضمامه الى تشيلسي، خاض بالمر 19 مباراة فقط في الدوري الممتاز موزعة على ثلاثة مواسم، ولم يسجل أي هدف، لكنه بات الآن تعويذة تشلسي وأحد ألمع النجوم الصاعدين في أوروبا.

ومن المرجح أن يتم اختيار بالمر ضمن تشكيلة إنجلترا لكأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، لكن بوكيتينو حذره من تشتيت تركيزه بسبب الاهتمام والتوقعات المتزايدة بشأنه، قائلاً "عليه أن يمتص الضغط للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ثابت. الأمر يتعلق بمتطلبات حياته الخاصة. إنه هداف".

ورأى أنه "ربما يحتاج الى الاهتمام بأشياء مختلفة عن السابق. سيكون لذلك تأثير على كيفية إعداد نفسه، وكيف سيحصل على الراحة وكيف يستثمر طاقته. علينا أن نكون حذرين. لدينا الخبرة اللازمة لإدارة هذا النوع من الأشياء، أن يتحول فتى صغيراً الى نجم كبير".

واعتبر أن الاهتمام أثر سلباً في بعض الأحيان على مردود بالمر "لأن حياته تغيرت"، مشدداً "يجب أن يتعلم من هذه التجربة".