توخيل يرفض الاستمرار.. ويزف نبأ سار لريال مدريد

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رفض توماس توخيل فكرة البقاء كمدير فني لفريق بايرن ميونخ، بعد انتهاء الموسم الحالي، مشيرا إلى أن الفريق سيفتقد خدمات سيرج نابري وليروي ساني في المباراة المقبلة أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا .

وواجه توخيل الصحفيين، يوم الجمعة، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تجديد يوليان ناغلسمان عقده كمدير فني للمنتخب الألماني (الماكينات) حتى عام 2026، مما ينهي التكهنات بشأن عودة المدرب الشاب لتدريب بايرن مجددا في الصيف.

وتولى توخيل تدريب بايرن خلفا لناغلسمان في مارس من العام الماضي بعقد حتى عام 2025، لكن تم الاتفاق قبل بضعة أسابيع على إنهاء التعاقد بين الطرفين هذا الصيف، وذلك عقب فقدان الفريق لقب الدوري الألماني، الذي توج به في المواسم الـ11 الماضية.

وقال توخيل إن موقفه لن يتغير، مشددا: لدي اتفاق مع النادي تم الإعلان عنه وما زال قائما.

وخسر بايرن صراع المنافسة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم أمام باير ليفركوزن، لكن لا تزال هناك 5 مباريات متبقية للفريق، تبدأ برحلة السبت للعاصمة الألمانية لملاقاة يونيون برلين.

كما يلتقي بايرن مع ريال مدريد الإسباني يومي 30 أبريل الجاري و8 مايو القادم في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية للمسابقة القارية التي تجرى على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

ورجح توخيل أن يقوم باتباع سياسة التناوب بين لاعبي بايرن في مباراة يونيون برلين، مشيرا إلى أن ساني على الأرجح لن يسافر مع الفريق بسبب معاناته من آلام مستمرة في عظم العانة، "ما لم تحدث معجزة طبية".

وبحسب توخيل فإن ساني يواجه "سباقا ضد الألم" كما أن نابري المصاب يخوض "سباقا مع الزمن " ليكون جاهزا للمباراة الأولى أمام الريال، والتي تسبقها مباراة أخرى في الدوري الألماني أمام آينتراخت فرانكفورت.

وشهدت المباراة العكسية بين بايرن ويونيون برلين في الخريف الماضي جدلا كبيرا عندما تشاجر مدرب يونيون برلين الجديد آنذاك نيناد بيليكا مع ساني وتم إيقافه ثلاث مباريات بسبب ضرب اللاعب في وجهه.

وصرح توخيل: في البداية، أنا سعيد لأن الأمر لم يكن له عواقب بعيدة المدى على زميلي. لا أعتقد أنه أراد التصرف بهذه الطريقة وشعر بالخوف عندما رأى ذلك. نحن لسنا جميعا مثاليين ويمكن أن تحدث بعض الأخطاء.

ولم يخسر بايرن مطلقا أمام يونيون برلين، حيث حقق 6 انتصارات في مواجهاته التسع السابقة مع فريق العاصمة الألمانية، ويريد البقاء في المركز الثاني بترتيب المسابقة.

في المقابل، يحتاج يونيون برلين، صاحب المركز الثالث عشر، لنقاط المباراة بشدة، بعدما أصبح على بعد 3 نقاط فقط من مراكز الهبوط.

وتحدث توخيل عن طريقة لعب يونيون برلين، حيث قال: إنهم يتمركزون في مناطق دفاعية وسوف نستحوذ كثيرا على الكرة. يبدو أننا نعاني أكثر مما نفعل عندما نتمكن من شن هجمات مرتدة. يجب أن نسعى بكل قوة لاستعادة الكرة.