روما يقصي ميلان.. وليفركوزن يكتب التاريخ مجدداً

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كرر روما فوزه على مواطنه ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي ليبلغ إلى نصف النهائي الذي صعد له كذلك بطل ألمانيا الجديد باير ليفركوزن عقب تعادله مع وست هام يوم الخميس.

وتغلب روما على ميلان بهدفين مقابل هدف عن طريق جيانلوكا مانشيني الذي سجل هدف مباراة الذهاب الوحيد والأرجنتيني باولو ديبالا، بينما سجل ماتيو غابيا هدف ميلان قبل 5 دقائق من النهاية.

وصعد ليفركوزن إلى نصف النهائي بعد تعادله مع مضيفه وست هام الإنجليزي 1-1 مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-0، إذ تقدم الأول عبر ميشيل أنطونيو لكن جيرمي فريمبونغ سجل هدف التعادل قبل دقيقة من النهاية ليبقى البطل المتوج ببطولة الدوري الألماني الأسبوع الفائت الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أوروبا حيث وصل إلى 44 مباراة متتالية.

وبات ليفركوزن أول فريق لا يتلقى أي خسارة في هذا العدد من اللقاءات المتتالية بجميع البطولات على مستوى أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى محطما الرقم القياسي الذي كان يحمله يوفنتوس الإيطالي.