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صلاح ليفربول أتالانتا
صلاح سجل هدف المباراة الوحيد

ليفربول يهزم أتالانتا ويودع الدوري الأوروبي

العربية.نت
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ودع ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم فوزه 1 - صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وأحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، لكن الفريق الإنجليزي عجز عن تعويض خسارته القاسية صفر - 3 على ملعبه أمام نظيره الإيطالي في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي، ليظفر أتالانتا ببطاقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة.

وباتت هذه آخر مباراة أوروبية يخوضها النادي الأحمر تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيترجل عن منصبه نهاية الموسم الحالي.

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