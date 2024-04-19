ماني يهدر "جزائية" ويسجل ثنائية في فوز النصر على الفيحاء

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تغلب النصر على مضيفه الفيحاء 3-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الفيحاء في الدقيقة السادسة عن طريق فاشيون سكالا، قبل أن يدرك النصر التعادل عبر عبد الإله العمري في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 76 سجل ساديو ماني الهدف الثاني للنصر، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82، علما بأن السنغالي أضاع ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

ورفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.