"خطوة واحدة".. زيدان يقترب من بايرن ميونخ

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اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، ليصبح مديرا فنيا للفريق بدءا من هذا الصيف، حسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوم الجمعة.

وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن أسطورة منتخب فرنسا السابق زيدان على بعد "خطوة واحدة" فقط من خلافة توماس توخيل، الذي سيرحل عن منصب المدير الفني لبايرن بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن العقد لم يتم توقيعه بعد، حيث طلب زيدان من مسؤولي بايرن ضم مدافعين إضافيين.

كانت صحيفة (ماركا) الإسبانية الرياضية، أفادت في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن إدارة بايرن اتصلت بوكيل زيدان.

وتوج زيدان /51 عاما/ بكأس العالم وكأس أمم أوروبا، حينما كان لاعبا في منتخب فرنسا، قبل أن يتولى تدريب ريال مدريد الإسباني ليقوده للفوز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال ولايتين، كانت الأولى ما بين عامي 2016 و2018 والثانية ما بين عامي 2019 و2021.

ولم يقم زيدان بقيادة أي فريق منذ ذلك الحين لكنه قال في فبراير الماضي إنه مستعد للعودة.

ويرتبط زيدان منذ فترة طويلة بتدريب منتخب فرنسا، لكن المدير الفني الحالي ديدييه ديشان لديه عقد مع منتخب (الديوك) حتى عام 2026.

ودائما ما ارتبط زيدان بالتواجد ضمن المرشحين لتدريب بايرن، لكن تقارير إخبارية أفادت بأن مسؤولي النادي كانوا مترددين من اتخاذ تلك الخطوة، لاسيما وأنه لا يتحدث الألمانية.

وكان تشابي الونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي، من بين المرشحين الآخرين لقيادة بايرن، لكن المدرب الإسباني قال إنه لن يترك فريقه المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني هذا الموسم لأول مرة.

وأنهى يوليان ناغلسمان كل التكهنات بشأن عودته مجددا لبايرن، بعدما مدد عقده يوم الجمعة مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، ليظل مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا حتى عام 2026.

كما تم ربط مدرب منتخب النمسا رالف رانغنيك، والإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي، بتدريب بايرن أيضا.

ولم يعلق بايرن على تلك الأنباء، لكن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية قال الأربعاء إنهم يدخلون "المرحلة النهائية" في عملية البحث عن مدرب جديد.

وحال توصله لاتفاق بشأن تدريب بايرن، ربما يستعين زيدان بمواطنه فرانك ريبيري، أسطورة الفريق البافاري ومنتخب فرنسا السابق، للعمل مساعدا له.

وتردد أن مسؤولي النادي يفكرون فيما إذا كان ريبيري، الذي يمتلك شعبية كبيرة بين جماهير بايرن، يمكن أن يعود للفريق كمدرب مساعد إذا تم تعيين زيدان.