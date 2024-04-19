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ناغلسمان
ناغلسمان مدرب ألمانيا

"قرار نابع من القلب".. ناغلسمان يمدد عقده مع منتخب ألمانيا

برلين - د ب أ
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يستمر يوليان ناغلسمان على رأس القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا حتى نهائيات كأس العالم عام 2026، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة.

وتم تعيين ناغلسمان /36 عاما/ مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني السابق، في الخريف الماضي خلفا لهانزي فليك بعقد يمتد حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.

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وقاد المدرب الشاب المنتخب الألماني لتحقيق انتصارين رائعين على منتخبي فرنسا وهولندا وديا الشهر الماضي، ليعيد بعضا من البريق للفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الأعوام الماضية.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عن رغبته في استمرار ناغلسمان مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا بعد بطولة أمم أوروبا.

وتحدث ناغلسمان عن "قرار نابع من القلب" في بيان للاتحاد الألماني لكرة القدم، كما أنهى بهذا القرار التكهنات بإمكانية عودته لبايرن في الصيف بعد رحيل خليفته توماس توخيل، الذي يتولى تدريب الفريق البافاري حاليا.

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