أنشيلوتي: نقاط برشلونة ستقربنا من اللقب

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اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أن مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة يوم الأحد هي "فرصة كبيرة للاقتراب من اللقب" بالنسبة إلى فريقه.

وتعتبر المواجهة التي سيكون مسرحها ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية الفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني حامل اللقب الموسم الماضي، لتقليص الفارق عن ريال مدريد لذي يتمتع بصلابة مذهلة في صدارة البطولة برصيد 78 نقطة بعد ان حقق الفوز في 24 مباراة مقابل خسارة وحيدة هذا الموسم بعد مرور 31 مرحلة.

في حال قدر لريال مدريد الفوز على ملعبه حيث لم يهزم هذا الموسم، سيبتعد بفارق 11 نقطة عن برشلونة وذلك قبل ست مراحل على انتهاء الدوري.

وقال أنشيلوتي يوم السبت في المؤتمر الصحافي عشية المباراة "سنكون قريبين جدًا من اللقب إذا نجحنا في الفوز، مع الأخذ في الاعتبار أننا نلعب ضد خصم تنافسي للغاية. ستكون مباراة كلاسيكو كما هي الحال دائما، مباراة تنافسية ومتوازنة للغاية".

من جانبه، أكد مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، أن لقاء الأحد هو "الأهم في الموسم" بالنسبة للنادي الكاتالوني، والفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه، بعد خيبة الامل الذي تعرض لها في دوري ابطال اوروبا جراء خروجه امام باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي.

وأضاف لاعب الوسط السابق "نكن احتراما كبيرا لريال مدريد، الذي خسر مباراة واحدة فقط من أصل 31 مباراة، وإحصائياته استثنائية".

وأوضح تشافي "بعض الناس يتحدثون عن الحظ (عن تأهل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الابطال)،أنا لا أؤمن بالحظ. حصل ذلك بسبب جهودهم وعملهم الدفاعي والتضامن الذي أظهروه". وختم "ليس من الحظ أن تقصي أفضل فريق في العالم مرتين خلال ثلاث سنوات. هذا هو الفريق الذي يجب أن نقاتل ضده في الدوري".