اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
احتفال سيلفا بالهدف الوحيد

سيتي يعبر تشيلسي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

فاز مانشستر سيتي على تشيلسي بنتيجة 1- صفر اليوم السبت، ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وعوض مانشستر سيتي بهذا الفوز خيبة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ويأمل في التتويج باللقب العريق للموسم الثاني على التوالي والثامنة في تاريخه.

أما تشيلسي واصل إخفاقه ولم ينجح في تفادي شبح الموسم الصفري بعدما خسر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام ليفربول في فبراير الماضي، بينما يحتل المركز التاسع في جدول الدوري.

وفشل الفريق اللندني أيضا في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة عشرة في تاريخه حيث سبق له الفوز باللقب ثماني مرات آخرها في عام 2018 بينما خسر المباراة النهائية 8 مرات آخرها في 2022.

وينتظر مانشستر سيتي المتأهل من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي التي تجمع بين جاره مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، غدا الأحد.

وتقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي في يوم 25 مايو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية مقارنة تقنية وعسكرية بين قدرات الطائرات المسيرة والهليكوبتر الحربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط