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كلوب مدرب ليفربول

كلوب : عودة أرنولد وجوتا تقرب ليفربول من لقب الدوري

ليفربول - د ب أ
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يعتقد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن عودة ترينت ألكسندر أرنولد وديوغو جوتا ستمنح آمال الفريق للتتويج بلقب الدوري الممتاز دفعة كبيرة يحتاجها الفريق بشدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الخسارة أمام كريستال بالاس الأسبوع الماضي، تسببت في تراجع ليفربول للمركز الثالث، خاصة أن مانشستر سيتي تقدم للصدارة بفارق نقطتين.

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ولكن مع تراجع النتائج، وبأداء ألكسندر أرنولد في المباراة التي فاز بها ليفربول على أتالانتا في الدوري الأوروبي، وتحديدا أداءه في الشوط الأول، قدم أملا متجددا.

وشارك أرنولد، في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ منتصف فبراير بعدما تعرض لإصابة في الركبة، وبينما يواجه جوتا نفس الموقف في مشاركاته الثلاث كبديل بعد غياب لشهرين بسبب الإصابة، يمكن لطبيعة لعبه الحاسمة أن تعوض بعض أوجه القصور التي يعاني منها زملائه.

وقال كلوب قبل مواجهة فولهام :بالطبع، نحن بحاجة لترينت ألكسندر أرنولد، ولكننا نريده وهو في حالة جيدة، وهذا ما يجب أن يصل إليه.

وأضاف :يجب أن نجد طريقة لمساعدة اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، أن نعيدهم بأسرع وقت ممكن لأفضل مستوياتهم ومن هنا يجب علينا أن ننطلق.

وأردف :بدونهم لن تكون لدينا فرصة. بوجودهم لدينا الفرصة، وعندما يكونوا في أفضل حالاتهم الكروية ، تزداد فرصنا أكثر.

ويظل كلوب إيجابيا فيما يتعلق بفرص الفريق في الصعود إلى منصة التتويج، رغم الفشل الأخير، ويشعر أن تحقيق ست انتصارات قد يجعلهم يقتنصون اللقب من أنياب منافسيهم.

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