"خريطة المغرب" تشعل لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان

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يواجه اتحاد العاصمة الجزائري عقبة كبيرة في حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تتمثل بخصم قوي هو نهضة بركان المغربي، في حين يتطلع الزمالك المصري إلى استعادة اللقب إلا أنه سيكون أمام اختبار صعب ضد دريمز الغاني ضمن ذهاب الدور نصف النهائي، يوم الأحد.

ويصطدم آخر بطلين للمسابقة على ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية، حيث يأمل الفريق المضيف في تحقيق نتيجة لافتة ومريحة قبل لقاء الإياب في الملعب البلدي لمدينة بركان الواقعة شمال شرق المغرب.

وحطّت بعثة الفريق المغربي الجمعة في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، إلا أن الأمن رفض أمتعة الفريق البرتقالي لتضمن القميص الرسمي خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021.

وكشفت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية نقلاً عن مصدر "أن لاعبي نهضة بركان تعرضوا لمضايقات غير مبررة بعد وصول الطائرة التي أقلتهم إلى مطار هواري بومدين قادمة من مطار وجدة أنكاد، في رحلة مباشرة استغرقت حوالي ساعة". وتابعت "أن إدارة الجمارك الجزائرية رفضت الترخيص لمسؤولي نهضة بركان بمغادرة المطار، مؤكدة لهم رفض مسؤولي البلاد أن يتواجد الفريق البركاني بالأراضي الجزائرية بقمصان تحمل خريطة المغرب، علما أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم صادقت على القميص منذ فترة".

ومساء كشفت إذاعة "راديومارس" المغربية أن بعثة نهضة بركان غادرت إلى الفندق، تحت ضمانات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأوضح أن "موقف الفريق البركاني ثابت، بخصوص عدم تغيير القمصان".

ويسعى الفريق البرتقالي الذي يقوده المدرب التونسي معين الشعباني، إلى ثالث ألقابه القارية بعد 2020 و2022، حيث حضر إلى الجزائر منقوصاً بثلاثة لاعبين بسبب الإصابات وهم كريم باعدي وأسامة مليوي والسنغالي مامادو كمارا.

وقال الشعباني في تصريحات صحافية "اتحاد العاصمة لن يكون خصما سهلا، إنه فريق عنيد ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة".

في المقابل يعي فريق "سوسطارة" صعوبة المواجهة ضد فريق متمرس في المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، واشتكى المدرب الإسباني للفريق خوان كارلوس غاريدو من كثافة المباريات.

ويعول الفريق على مهاجمه المالي عبد الله كانو الذي سجل هدفي التأهل الى المربع الذهبي في شباك ريفرز يونايتد النيجيري ليقلب الفريق تأخره في ذهاب ربع النهائي بهدف، كما يضم الفريق أسماء مهارية مثل نبيل عمارة وخالد بوسيلو والكاميروني ليونيل أتيبا.