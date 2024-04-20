فيرستابن أول المنطلقين في جائزة الصين الكبرى

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سيكون سائق ريد بول الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات، أول المنطلقين في سباق جائزة الصين الكبرى المقررة على حلبة شنغهاي يوم الأحد بعد أن سجل أسرع وقت في التجارب الرسمية يوم السبت.

وتقدم فيرستابن بفارق 0.322 ثانية عن زميله في فريق رد بول المكسيكي سيرخيو بيريز بينما جاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث.

سجل فيرستابن أسرع لفة بلغت دقيقة واحدة و 33.660 ثانية ليتوج يوما مثاليا بعد فوزه في وقت سابق بسباق السرعة (السرينت).

وهي المرة السابعة والثلاثون الذي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الاول في مسيرته والرقم 100 لفريقه ريد بول منذ الأولى عام 2009 على الحلبة ذاتها عن طريق الالماني سيباستيان فيتل.

وانهى فيرستابن يوما مثاليا بعد ان تغلب في وقت سابق اليوم على بعض المشاكل في سيارته خلال سباق السبرينت قبل ان يجتاز خط النهاية في الصدارة متقدما على البريطاني لويس هاميلتون بفارق 13 ثانية.

وفاز فيرستابن بثلاثة سباقات من اصل 4 هذا الموسم في حين كان الفوز من نصيب الاسباني كارلوس ساينز سائق فيراري مرة واحدة.

يذكر ان سباقات فورمولا واحد عادت الى شنغهاي للمرة الاولى منذ خمس سنوات بعد ان أدى إغلاق حدود الصين أثناء وباء كوفيد إلى عدم استضافة هذه الحلبة لسباق الجائزة الكبرى منذ أبريل 2019، عندما فاز بالسباق البريطاني لويس هاميلتون في سيارة مرسيدس وحلّ ثانياً زميله السابق الفنلندي فالتيري بوتاس.

ترتيب جدول انطلاق السائقين العشرة الاوائل:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:33.660

2. سيرخيو بيريز (المكسيك/ريد بول) 1:33.982

3. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:34.148

4. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:34.165

5. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:34.273

6. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:34.289

7. كارلوس ساينز (إسبانيا/فيراري) 1:34.297

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.433

9. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:34.604

10. فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر) 1:34.665

تقسم ساعة التجارب الرسمية الى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتا يبقون في المنافسة الى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام الجولتين الأولى والثانية، يتم إعادة التوقيت الذي حققه كل سائق الى الصفر.