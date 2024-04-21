أرسنال يستعيد الصدارة مؤقتاً بثنائية وولفرهامبتون

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فاز أرسنال على مضيفه وولفرهامبتون 2 - صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المنافسين.

وسيلعب ليفربول، صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة، يوم الأحد مع مضيفه فولهام، فيما سيواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة، برايتون يوم الخميس في المباراة التي تم تأجيلها بدلا من إقامتها يوم السبت بسبب مشاركة سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وخوضه مباراة الدور قبل النهائي أمام تشيلسي والتي فاز بها 1 - صفر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل لياندرو تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول، قبل أن يضيف مارتن أوديغارد الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.