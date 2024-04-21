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سجل ريكاردو ودحمان في مرمى الحزم بالخطأ

الاتحاد يقترب من "الثالث" بهدفين عكسيين في الحزم

العربية.نت
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حقق الاتحاد فوزا صعبا على مضيفه الحزم 3 - 2 يوم السبت ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي ليقترب من المركز الثالث.

وتقدم الاتحاد عن طريق صالح العمري في الدقيقة 21 صناعة من زميله البرازيلي رومارينيو، قبل أن يسجل باولو ريكاردو لاعب الحزم الهدف الثاني للاتحاد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 60 سجل محمد الثاني الهدف الأول للحزم، وبعده بثلاث دقائق سجل توزي الهدف الثاني.

وبينما تتجه المباراة للنهاية، سجل الاتحاد هدفه الثالث بخطأ من جانب أيمن دحمان حارس الحزم، الذي حول كرة عرضية من أحمد حجازي إلى شباكه بالخطأ، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

ووصل رومارينيو إلى مساهمته التهديفية الـ 100 بصناعته هدف العمري في الدوري السعودي للمحترفين بـ76 هدفا و24 تمريرة حاسمة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الوحدة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر

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