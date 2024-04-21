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ساسي بعد هدف المباراة الوحيد

الترجي يهزم صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تونس - د ب أ
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اكتفى فريق الترجي التونسي بالفوز على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1- صفر يوم السبت في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي يان ميديرو ساس في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ويلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل في بريتوريا.

ويصعد الفائز من هذه المباراة لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الفائز من الأهلي المصري ومازيمبي اللذين تعادلا بدون أهداف في وقت سابق يوم السبت في الكونغو الديمقراطية.

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