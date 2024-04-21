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فرحة التعمري بالهدف

التعمري يقود مونبلييه للفوز على ريمس

باريس - د ب أ
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فاز ليل على ضيفه ستراسبورغ 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل جوناثان دايفيد هدف المباراة الوحيد لليل في الدقيقة 12.

ورفع ليل رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز مونبلييه على مضيفه ريمس 2-1.

وتقدم مونبيليه عن طريق موديبو سانان في الدقيقة 26، قبل أن يدرك إيمانويل أغبادو التعادل في الدقيقة 66 لصالح ريمس.

وفي الدقيقة 86 سجل موسى التعمري الهدف الثاني لمونبلييه.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد رصيد ريمس عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، فاز ميتز على مضيفه لوهافر 1 - صفر.

وسجل جيورغيس ميكاوتادزي هدف المباراة الوحيد لميتز في الدقيقة 46.

ورفع ميتز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة عن لوهافر صاحب المركز السادس عشر.

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