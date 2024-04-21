السويدي إيكيرمان بطلاً لكأس العالم 2024 لقفز الحواجز

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توج الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب كأس العالم لقفز الحواجز في الرياض ضمن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.

ونجح الفارس السويدي والمصنف الأول عالمياً بالمحافظة على لقبه للعام الثاني على التوالي وحسم الشوط (ارتفاع ـ 1.60 متر) بدون أخطاء طوال البطولة بزمن وقدره 67.33 ثانية، وسط حضور جماهيري كبير.

ونال المركز الثاني في البطولة، الفارس الفرنسي جوليان إيبالارد بزمن وقدره 66.52 ثانية (4 أخطاء)، وجاء ثالثاً الفارس السويدي بيدير فريدريكسون بزمن وقدره 66.39 ثانية (6 أخطاء).

وانطلقت البطولة يوم الأربعاء الماضي في الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 51 فارسًا وفارسة بـ 60 جوادًا يمثلون 24 دولة، وبجوائز مالية بلغت 10 ملايين و400 ألف ريال، تعد الأغلى في تاريخ كؤوس العالم لقفز الحواجز.

وأعلن اختيار السعودية لاستضافة النهائيات في نوفمبر عام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ولتكون السعودية الدولةَ الـ 12 في سجل الدول المستضيفة.