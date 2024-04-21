الشرطة تحقق في حادث "حمض البيوتريك" بملعب هايدنهايم

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فتحت الشرطة تحقيقا بعد أن قام مجهولون بسكب حمض البيوتريك في المبنى المجاور لملعب هايدنهايم قبل لقاء الفريق مع ضيفه لايبزيغ ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة، يوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وحمض البوتريك له رائحة كريهة للغاية، واشتكى العديد من مشجعي لايبزيغ على وسائل التواصل الاجتماعي من الرائحة، التي انتشرت بمنطقة الزوار قبل انطلاق اللقاء.

وقال متحدث باسم هايدنهايم إنه تم تنظيف المنطقة التي تم فيها سكب الحمض، لكن الرائحة الكريهة ظلت قائمة خلال المباراة.

ودان فرانك شميدت، مدرب هايدنهايم، هذا العمل بأشد العبارات الممكنة.

واعتذر شميدت نيابة عن النادي، حيث قال: أفتقر إلى أي شكل من أشكال الفهم. يحق لأي شخص إبداء رأي - حتى فيما يتعلق بنادي لايبزيغ. لكن القيام بشيء كهذا؟ أشعر بالخجل من ذلك. هذا ليس جيدا.

وتعرض نادي لايبزيغ وجماهيره لانتقادات لعدة سنوات بسبب علاقة النادي بشركة مشروبات الطاقة (ريد بول)، والتي ينظر إليها على أنها تهديد للائحة 50 + 1 التقليدية في كرة القدم الألمانية.

وتنص اللائحة على أنه لا يمكن أن تكون أغلبية أسهم الأندية مملوكة لمستثمر واحد، لكن باير ليفركوزن (المملوك لشركة باير للأدوية) وفولفسبورغ (المملوك لشركة فولكس فاغن) لهما استثناءات.

ودائما ما يؤكد نادي لايبزيغ أنه ليس مملوكا بشكل مباشر لشركة ريد بول، لكن لا يزال لديه هيكل ملكية معقد لا ينتهك القاعدة.